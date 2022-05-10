Украина договорилась с Польшей о поставках топлива, - Свириденко

"Нам удалось посадить за один стол представителей польского и украинского бизнеса, а также логистические предприятия и компании, управляющие топливной инфраструктурой. Это позволило найти практические решения для увеличения объема поставок в ближайшее время", - написала она.

В частности, по ее словам, во время форума речь шла о конкретных механизмах получения дополнительных объемов горючего от польских трейдеров, найдены технические возможности для увеличения перевалки необходимых объемов и получено подтверждение от одной из ведущих польских компаний PERN SA относительно дополнительных мощностей.

"Также для увеличения отгрузок синхронизировали графики работы нашей АО "Укрзализныци" и польской PKP, которые теперь в оперативном режиме могут мгновенно решать проблемные вопросы", - отметила Свириденко.

Первая вице-премьер выразила надежду, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди.

В правительстве рассчитывают, что смогут привлечь также нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов.

Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта через Польшу.

Напомним, на днях Свириденко сообщила, что в ближайшие недели Украина и Канада завершат работу над расширением соглашения о зоне свободной торговли на услуги и инвестиции.