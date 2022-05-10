Україна домовилася з Польщею про постачання пального, - Свириденко

"Нам вдалось посадити за один стіл представників польського та українського бізнесу, а також логістичні підприємства і компанії, які керують паливною інфраструктурою. Це дозволило знайти практичні рішення для збільшення об’єму поставок найближчим часом", - написала вона.

Зокрема, за її словами, під час форуму йшлося про конкретні механізми отримання додаткових об’ємів пального від польських трейдерів, знайдено технічні можливості для збільшення перевалки необхідних об'ємів та отримано підтвердження від однієї з провідних польських компаній PERN SA щодо додаткових потужностей.

"Також, для збільшення відвантажень синхронізували графіки роботи нашої АТ "Укрзалізниці" та польської PKP, які тепер в оперативному режимі можуть миттєво вирішувати проблемні питання", - зазначила Свириденко.

Перша віцепрем’єрка висловила сподівання, що вже найближчим часом паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги.

В уряді розраховують, що зможуть також залучити нафтопродукти із США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських і балтійських нафтопереробних заводів.

Доставлятися пальне буде комбінованими видами транспорту через Польщу.

Нагадаємо, днями Свириденко повідомила, що протягом найближчих тижнів Україна та Канада завершать роботу над розширенням угоди про зону вільної торгівлі на послуги та інвестиції.