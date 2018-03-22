Украина договорилась о культурном сотрудничестве с Израилем

В Минкультуры Украины обсудили вопросы культурного сотрудничества с Израилем

В ходе встречи министра культуры Украины Евгений Нищука с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в Украине Элиавом Белоцерковским были рассмотрены вопросы сотрудничества стран в сфере культуры. Об этом говорится в сообщении Минкультуры размещенном на Правительственном портале.

В частности, согласно сообщению, обсуждалось осуществление культурного обмена и взаимопомощи между двумя странами в сфере культуры, в том числе реализации совместных художественных проектов. Во встрече также приняла участие новоназначенный Глава офиса "НАТИВ" канцелярии премьер-министра Государства Израиль Нета Брискин-Пелег.

"Убежден, углубление сотрудничества между нашими странами будет способствовать культурному обогащению обеих стран. Современная хореография, музыка, литература - далеко неполный перечень того, что может предложить Украина в рамках этого сотрудничества", - отметил министр культуры Украины Евгений Нищук во время встречи.

Отдельно стороны обсудили вопрос сотрудничества с израильскими культурными центрами в рамках мероприятий, которые организует Министерство культуры Украины.

В частности, глава офиса "НАТИВ" канцелярии премьер-министра Государства Израиль Нета Брискин-Пелег сообщила о ряде культурно-художественных событий, которые планируется провести в рамках празднования 70-летия независимости Государства Израиль. Среди них: выставки, лекции, концерты в разных регионах Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, член Кнессета Израиля Акрам Хасон предлагал депутатам признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение парламента страны 6 февраля.