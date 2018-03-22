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Україна домовилася про культурне співробітництво з Ізраїлем

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 15:59
Фото: переговори Україна-Ізраїль (mincult.kmu.gov.ua)
Фото: переговори Україна-Ізраїль (mincult.kmu.gov.ua)

В Мінкультури України обговорили питання культурного співробітництва з Ізраїлем

В ході зустрічі міністра культури України Євгена Нищука з надзвичайним і повноважним послом Держави Ізраїль в Україні Элиавом Білоцерківським були розглянуті питання співробітництва країн у сфері культури. Про це йдеться в повідомленні Мінкультури розміщеному на Урядовому порталі.

Зокрема, згідно з повідомленням, обговорювалося здійснення культурного обміну та взаємодопомоги між двома країнами у сфері культури, в тому числі реалізації спільних мистецьких проектів. У зустрічі також взяла участь новопризначений Голова офісу "НАТІВ" канцелярії прем'єр-міністра Держави Ізраїль Нета Бріскін-Пелег.

"Переконаний, поглиблення співробітництва між нашими країнами сприятиме культурному збагаченню обох країн. Сучасна хореографія, музика, література - далеко неповний перелік того, що може запропонувати Україна в рамках цієї співпраці", - зазначив міністр культури України Євген Нищук під час зустрічі.

Окремо сторони обговорили питання співпраці з ізраїльськими культурними центрами в рамках заходів, які організовує Міністерство культури України.

Зокрема, глава офісу "НАТІВ" канцелярії прем'єр-міністра Держави Ізраїль Нета Бріскін-Пелег повідомила про ряд культурно-мистецьких подій, які планується провести в рамках святкування 70-річчя незалежності Держави Ізраїль. Серед них: виставки, лекції, концерти в різних регіонах України.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, член Кнесету Ізраїлю Акрам Хасон пропонував депутатам визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні актом геноциду. Відповідний законопроект він вніс на розгляд парламенту країни 6 лютого.

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Теги: Культура, Україна, Ізраїль
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