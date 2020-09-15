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Никаких угроз безвизу с ЕС нет, - Кулеба

Киев, Вторник 15 сентября 2020 00:53
Никаких угроз безвизу с ЕС нет, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Пока нет никаких угроз безвизу Украины с Евросоюзом. Необходимы совместные усилия всех политических сил, чтобы Украина продолжала движение в ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, нет никаких признаков, что Украина может вернуться в какое-либо "братство" с РФ.

"Необходимы совместные усилия всех политических сил, чтобы Украина продолжала движение в Европейский союз, движение в НАТО. Всегда будет кто-то кто будет ворчать и пытаться это разрушить, но мы всегда будем сильнее. Потому что за нами, за теми, кто двигает страну на Запад, стоит украинский народ. Этот выбор сделан. И никаких угроз безвизовых с ЕС сегодня нет", - сказал Кулеба.

РБК-Украина писало, что ЕС не намерен пересматривать условия безвизового режима с Украиной из-за коронавирусного кризиса.

Ранее сообщалось, что Украина надеется, что главной темой октябрьского саммита с Евросоюзом станет обновление соглашения об ассоциации.

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