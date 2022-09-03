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Україна здобула другу перемогу на Євробаскеті-2022

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Мілан, Субота 03 вересня 2022 20:45
Україна здобула другу перемогу на Євробаскеті-2022 Фото: українська збірна обіграла Естонію (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Ілона Свиридова

Україна після впевненого старту на Євробаскеті-2022 здобула другу перемогу поспіль. Цього разу мінімально обіграли команду Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Поєдинок завершився з мінімальним рахунком 74:73, причому Україна буквально вирвала перемогу в останній чверті. Примітно, що команда протягом усього матчу поступалася Естонії та вийшла вперед лише за хвилину до кінця, коли і було закинуто переможний м'яч.

Естонія-Україна - 73:74 (21:15, 14:16, 26:23, 12:18)

Вдруге поспіль кращим гравцем став Святослав Михайлюк, який провів на паркеті більше 33 хвилин і набрав 18 очок (2 з 5 триочкових), 4 підбирання і 2 передачі.

Після двох турів Україна лідирує у своїй групі.

Нагадаємо, у стартовому матчі українські баскетболісти впевнено обіграли команду Великобританії з рахунком 90:61.

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