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Сборная Украины разгромила британцев на старте Евробаскета-2022

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Милан, Пятница 02 сентября 2022 16:56
Сборная Украины разгромила британцев на старте Евробаскета-2022 Фото: Дальний бросок Святослава Михайлюка (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой над сборной Великобритании завершила первый матч на баскетбольном чемпионате Европы национальная команда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2022, группа C, 1-й тур

Украина – Великобритания – 90:61 (22:17, 20:15, 24:12, 24:17)

"Сине-желтые" взяли игру под контроль со стартовых минут. На этом отрезке команда Айнарса Багатскиса классно играла на обоих концах площадки и на пике превосходила оппонентов на 12 очков. Однако концовка четверти, когда британцы набрали 6 пунктов подряд, едва не свела на нет все старания сборной Украины.

Во второй 10-минутке ситуация на паркете изменилась не слишком. Украинцы продолжили вести в счете, иногда доводя свой гандикап до +14. Однако британцы немного прибавили ближе к большому перерыву и сумели сократить отрыв до "всего" десяти пунктов.

А вот по итогам третьей четверти в Милане запахло разгромом. Если в дебюте британцы еще немного огрызались и даже приблизились к сборной Украины, то конец 10-минутки полностью провалили. "Сине-желтые" вышли на максимум и перед последней четвертью "везли" оппонентам более 20 очков.

В такой ситуации финальная 10-минутка фактически превратилась в формальность. Украинцы живо начали (7:1), а затем немного расслабились и дали больше свободы соперникам. Однако существенно подсластить горечь разгрома те не смогли. Украинцы легко довели матч до уверенной победы и могут смотреть поединки конкурентов.

В следующем туре сборная Украины встретится с эстонцами. Матч состоится в субботу, 3 сентября. Старт поединка в 18:00.

К слову, волейбольная сборная Украины пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

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