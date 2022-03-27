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Украина добивается исключения России из МАГАТЭ

Фото: Флаг МАГАТЭ (twitter.com/iaeaorg)
Автор: Антон Федорцив

Украина продолжает работу над исключением РФ из Международного агентства по атомной энергии за ядерный терроризм во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Задача-минимум Украины и партнеров – отстранение всех россиян от ключевых позиций и Секретариате МАГАТЭ из-за захвата украинских АЭС. Эту работу координирует советница министра энергетики Елена Зеркаль.

"Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, которые они занимают в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике", – заявила Зеркаль.

Российские войска после вторжения в Украину захватили две атомные электростанции – Запорожскую и Чернобыльскую. Оккупанты привлекли к работе там работников "Росатома".

Напомним, что в захваченном Энергодаре коллаборант создал "народный совет" для осуществления функций оккупационной администрации.

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