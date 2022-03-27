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Україна домагається виключення Росії з МАГАТЕ

Фото: Прапор МАГАТЕ (twitter.com/iaeaorg)
Автор: Антон Федорців

Україна продовжує роботу над виключенням РФ із Міжнародного агентства з атомної енергії за "ядерний тероризм" під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Завдання-мінімум України та партнерів – відсторонення всіх росіян від ключових позицій і Секретаріаті МАГАТЕ через захоплення українських АЕС. Цю роботу координує радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

"Зараз ми з партнерами працюємо над тим, щоб усунути Росію з МАГАТЕ або принаймні щоб зменшити її роль там і відсторонити всіх росіян від ключових позицій, які вони займають у Секретаріаті Міжнародної агенції з атомної енергетики", – заявила Зеркаль.

Російські війська після вторгнення до України захопили дві атомні електростанції – Запорізьку та Чорнобильську. Окупанти залучили до роботи там працівників "Росатому".

Нагадаємо, що в захопленому Енергодарі колаборант створив "народну раду" для здійснення функцій окупаційної адміністрації.

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