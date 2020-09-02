Украина денонсировала еще три соглашения с СНГ

Фото: Игорь Петрашко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вместо устаревших соглашений с СНГ Украина принимает евроинтеграционные проекты

Кабинет министров принял решение о прекращении участия Украины в соглашении о сотрудничестве в области ветеринарии, соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств - участников СНГ и в соглашении о создании Координационного совета по карантину растений государств - участников СНГ.

Соответствующее решение принято во время заседания правительства 2 сентября.

Как отметили в пресс-службе Минэкономики, решение принято во исполнение указа президента Украины от 19 мая 2018 года о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

"Решение правительства о прекращении участия Украины в некоторых соглашениях со странами СНГ является абсолютно логичным и соответствует современным реалиям отношений. Ведь некоторые сделки дублируются с другими международными договорами, некоторые - уже устарели и не применяются Украиной. Вместе с тем, мы продолжаем принимать евроинтеграционные проекты, которые усиливают наше сотрудничество с ЕС", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним, 19 августа Кабинет министров принял решение о выходе из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Эти документы потеряли смысл из-за агрессивных действий России.

Напомним, 12 августа Кабинет министров денонсировал соглашения в рамках Союза независимых государств (СНГ) о сотрудничестве в пограничной и культурной сферах.