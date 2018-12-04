Украина делает огромный вклад в безопасность всей Европы, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Президент рассказал о важном значении Украины для европейской безопасности

Украина делает огромный вклад в остановку агрессии России, без нашей страны не существует безопасности Европы. Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт АП.

"Не может быть безопасности Европы без участия Украины. Украина делает огромный вклад в безопасность всей Европы для того, чтобы остановить агрессивную Россию. И поэтому, в том числе, нас поддерживают", - считает президент.

Он также отметил, что сейчас Россия находится в международной изоляции за свои агрессивные действия против Украины? и "наши международные партнеры твердо поддерживают нашу борьбу за суверенитет и территориальную целостность".

"Cейчас Россия находится в тотальной изоляции. Это результат нашей совместной международной координации. Но подчеркиваю - свою страну мы будем защищать сами", - подчеркнул он.

Порошенко также отметил, что нельзя дать ни одного шанса президенту России Владимиру Путину "расколоть наше общество - как извне, через яд российской пропаганды, так и изнутри – через пятую колонну, которая маскируется то под националистическими, то под пророссийскими лозунгами".

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео во время встреч министров иностранных дел стран НАТО и ОБСЕ намерен вместе с Евросоюзом наработать общую позицию по давлению на Россию с требованием освободить захваченных ею украинских моряков.