Україна робить величезний внесок у безпеку всієї Європи, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент розпоів про важливе значення України для європейської безпеки

України робить величезний внесок у зупинення агресії Росії, без нашої країни не існує безпеки Європи. Про це заявив президент Петро Порошенко у ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна з посиланням на сайт АП.

"Не може бути безпеки Європи без участі України. Україна робить величезний внесок у безпеку всієї Європи для того, щоб зупинити агресивну Росію. І тому, в тому числі, нас підтримують", - вважає президент.

Він також зазначив, що нині Росія перебуває у міжнародній ізоляції через свої агресивні дії проти України і "наші міжнародні партнери твердо підтримують нашу боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність".

"Росія зараз перебуває у тотальній ізоляції. Це результат нашої спільної міжнародної координації. Але наголошую - свою країну ми будемо боронити самі", - підкреслив він.

Порошенко також зазначив, що не можна дати жодного шансу президентові Росії Володимиру Путіну "розколоти наше суспільство - як ззовні, через отруту російської пропаганди, так і зсередини – через п’яту колону, яка маскується то під націоналістичними, то під проросійськими лозунгами".

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео під час зустрічей міністрів закордонних справ країн НАТО та ОБСЄ має намір разом із Євросоюзом напрацювати спільну позицію щодо тиску на Росію з вимогою звільнити захоплених нею українських моряків.