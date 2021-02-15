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Украина давала Китаю политические гарантии при сделке по "Мотор Сичи", - эксперт

Автор: РБК-Украина

На протяжении многих лет официальные лица Украины фактически сопровождали вместе с властями Китая сделку по покупке акций "Мотор Сич", а высокопоставленные правительственные чиновники из Киева оказывали полную поддержку этому сотрудничеству и выражали заинтересованность в нем.

Об этом заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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"Украина много лет подряд давала довольно однозначные сигналы, что поддерживает это сотрудничество. Экс-собственник "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев всегда сопровождал официальные делегации в Поднебесную. Первый вице-премьер Степан Кубив лично высказывался в пользу такого сотрудничества, анонсировал строительство завода в Чунцине и инвестиционное партнерство между китайской и украинской компаниями. Посол Украины в КНР Олег Демин официально посещал Чунцин, где в присутствии СМИ говорил с местными властями и давал гарантии сотрудничества "Мотор Сич" и китайских инвесторов, делал совместные фото с Богуслаевым и владельцем Skyrizon, заявляя о перспективности сотрудничества", - считает эксперт.

По его мнению, после этого говорить, что "Мотор Сич" - это обычный бизнес-кейс, к которому Украина не имеет отношения - более чем не корректно.

"Сделку с "Мотор Сич" и создание ее производственной платформы в Китае полностью сопровождало государство Украина, контакты велись с КНР также на межгосударственном уровне", - добавил он.

Эксперт также отметил, что нет ничего удивительного в том, что МИД Украины получил ноту от правительства КНР после украинских санкций против китайских инвесторов.

"Сделку патронировали на уровне государств и официальное участие украинских топ-чиновников - наилучшее тому доказательство. Украина и Китай вели диалог по этому проекту на высшем политическом уровне. Поэтому Киев теперь не может открещиваться от предоставленных Китаю политических гарантий. Ни одна цивилизованная страна не может так "кинуть" своего партнера: могут меняться лица во власти, но не может меняться позиция. Иначе все будут воспринимать Украину как несубъектное недоговороспособное failed state. Киев таким демаршем создал очень плохой политический прецедент, который закроет многие возможности для долгосрочного сотрудничества, и не только с Китаем", - убежден эксперт.

Он обратил считает, что нынешняя суета чиновников может быть связана с будущим арбитражем, где претензии к Украине возросли уже до $ 3,6 млрд.

"Киев сделал все возможное, чтобы предоставить максимум аргументов в пользу китайских бизнесменов. Представьте себе, как сейчас на киевских политиков смотрит МВФ, который не дал Украине денег: ведь выданные им средства уйдут в Китай, а власть Украины демонстрирует свою полную неадекватность", - подытожил эксперт.

Напомним, 29 января президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Санкции введены на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов.

Как писало РБК-Украина, китайский инвестор ПАО "Мотор Сич" Skyrizon в своем официальном заявлении назвала происходящее в Украине "варварским грабежом", исключающим мирное урегулирование спора, и предупредила о намерении защищать свои законные права и интересы, в том числе в международном арбитраже.

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Новости Украины Мотор СичКитайпромышленность
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