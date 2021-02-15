Україна давала Китаю політичні гарантії при угоді по "Мотор Січі", - експерт

"Україна багато років поспіль давала досить однозначні сигнали, що підтримує цю співпрацю. Екс-власник "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв завжди супроводжував офіційні делегації в Піднебесну. Перший віце-прем'єр Степан Кубів особисто висловлювався на користь такої співпраці, анонсував будівництво заводу в Чунціні та інвестиційне партнерство між китайською та українською компаніями. Посол України в КНР Олег Дьомін офіційно відвідував Чунцин, де в присутності ЗМІ говорив з місцевою владою і давав гарантії співпраці "Мотор Січ" і китайських інвесторів, робив спільні фото з Богуслаєвим та власником Skyrizon, заявляючи про перспективність співробітництва", - вважає експерт.

На його думку, після цього говорити, що "Мотор Січ" - це звичайний бізнес-кейс, до якого Україна не має відносини - не коректно.

"Угоду з "Мотор Січчю" і створення її виробничої платформи в Китаї повністю супроводжувала держава Україна, контакти велися з КНР також на міждержавному рівні", - додав він.

Експерт також зазначив, що немає нічого дивного в тому, що МЗС України отримав ноту від уряду КНР після українських санкцій проти китайських інвесторів.

"Угоду патронували на рівні держав і офіційна участь українських топ-чиновників - найкращий тому доказ. Україна і Китай вели діалог за цим проектом на найвищому політичному рівні. Тому Київ тепер не може відхрещуватись від наданих Китаю політичних гарантій. Жодна цивілізована країна не може так "кинути" свого партнера: можуть змінюватися особи у владі, але не може мінятися позиція. Інакше всі будуть сприймати Україну як несуб'єктне failed state. Київ таким демаршем створив дуже поганий політичний прецедент, який закриє багато можливостей для довгострокового співробітництва, і не тільки з Китаєм", - переконаний експерт.

Він звернув вважає, що нинішня метушня чиновників може бути пов'язана з майбутнім арбітражем, де претензії до України зросли вже до $ 3,6 млрд.

"Київ зробив все можливе, щоб надати максимум аргументів на користь китайських бізнесменів. Уявіть собі, як зараз на київських політиків дивиться МВФ, який не дав Україні грошей: адже видані їм кошти підуть в Китай, а влада України демонструє свою повну неадекватність", - підсумував експерт.