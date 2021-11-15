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Україна не дасть Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками, - Кулеба

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Київ, Понеділок 15 листопада 2021 23:17
Україна не дасть Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна не дозволить Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками. Українське МЗС продовжить наполягати на зустрічі міністрів для підготовки саміту лідерів "четвірки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Ми не дамо Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками. Ми будемо наполягати на проведенні міністерського засідання за участю Міністра (закордонних справ РФ Сергія - ред.) Лаврова", - сказав Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, Україна продовжить працювати над організацією саміту лідерів "нормандської четвірки". Міністр підкреслив, що Росію потрібно змушувати сідати за стіл переговорів і домовлятися, не даючи брязкати зброєю.

Нагадаємо, Франція і Німеччина пропонували провести нормандську зустріч на рівні міністрів 11 листопада, однак Росія відмовилася, оскільки її не влаштував проєкт підсумкового документа.

Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликала його до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Російська Федерація Дмитро Кулеба Нормандський формат
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