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Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате

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Берлин, Четверг 11 ноября 2021 19:32
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате Фото: Ангела Меркель, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила конфликт на Донбассе во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Меркель призвала главу России к переговорам по урегулированию конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого канцлера.

"Канцлер затронула вопрос ситуации у границ и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения минских договоренностей о мирном урегулировании конфликта", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Немецкий лидер отметила, что причиной этого кризиса стал белорусский режим Александра Лукашенко, который "использует беззащитных людей в гибридной атаке на ЕС".

Отметим, в нормандский формат переговоров входят четыре стороны: Украина, Германия, Франция и Россия. Сейчас проведение нового саммита лидеров четырех стран блокируется Россией.

Как писало РБК-Украина, Франция и Германия предлагали провести нормандскую встречу на уровне министров 11 ноября. Однако Россия выступила против, потому что ее не устроил проект итогового документа.

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Ангела Меркель Владимир Путин Нормандский формат Донбасс
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Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
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