Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила конфликт на Донбассе во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Меркель призвала главу России к переговорам по урегулированию конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого канцлера .

"Канцлер затронула вопрос ситуации у границ и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения минских договоренностей о мирном урегулировании конфликта", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Немецкий лидер отметила, что причиной этого кризиса стал белорусский режим Александра Лукашенко, который "использует беззащитных людей в гибридной атаке на ЕС".

Отметим, в нормандский формат переговоров входят четыре стороны: Украина, Германия, Франция и Россия. Сейчас проведение нового саммита лидеров четырех стран блокируется Россией.