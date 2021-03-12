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Украина дает сдачи: Зеленский о решениях СНБО

Автор: Андрей Козловский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние решения СНБО. Он пояснил, что таким образом Украина "дает сдачи".

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Не секрет, что последние решения СНБО вызвали резонанс. Одобрение в обществе и возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилию и свой бизнес... Вкратце, я описал бы этот процесс тремя словами - "Украина дает сдачи", - сказал Зеленский.

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По словам президента, власть пресекла попытку расколоть Украину пропагандой и дезинформацией.

"2-го февраля 2021-го года была заблокирована деятельность лиц, которые считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финансировать дезинформационные батальоны, которые атаковали украинцев залпами лжи и манипуляций", - заявил Зеленский.

Санкции против Виктора Медведчука

Зеленский напомнил, что 19 февраля были заблокированы активы, имущество, аннулированы лицензии и разрешения предприятий, связанных с народным депутатом Виктором Медведчуком.

"Также было поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс". И не менее важно - выяснить при каких обстоятельствах, в 2015 году, в эпоху гетманства всем известно кого, в частной собственности оказался государственный нефтепровод протяженностью почти полторы тысячи километров", - отметил он.

Возвращение "Мотор Сичи" в государственную собственность

Зеленский также прокомментировал последнее решение СНБО, которое приняли 11 марта.

"Также, справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности, "Мотор Сич", - добавил он.

Напомним, секретарь СНБО заявил, что на следующем заседании СНБО продолжат рассматривать санкции.

Также отметим, что СНБО утвердил создание Центра противодействия дезинформации.

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