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Если бы Украина была членом НАТО, война бы не началась, - Зеленский

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Киев, Воскресенье 20 марта 2022 17:13
Если бы Украина была членом НАТО, война бы не началась, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не начала бы войну, если бы Украины была членом НАТО. Он призвал Альянс показать свою поддержку Украине и остановить гибель мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы государства изданию CNN.

"Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа", - заявил президент.

Зеленский отметил, что, если Североатлантический Альянс хочет, чтобы Украина стала членом договора, то нужно оказать помощь сейчас.

"Если члены НАТО готовы видеть нас в Альянсе, то сделайте это немедленно, потому что ежедневно гибнут люди. Но если вы не готовы сохранить жизнь нашему народу, если вы просто хотите увидеть, как мы находимся между двумя мирами, если вы хотите видеть нас в этом сомнительном положении, когда мы не понимаем, можете ли вы принять нас или нет - вы не можете поставить нас в эту ситуацию, вы не можете заставить нас быть в этой неопределенности", - подчеркнул глава государства.

Напомним, украинский гарант заявил, что готов сесть за стол переговор с Владимиром Путиным. По его мнению, если диалог с Путиным сложится неудачно, это может дать старт третьей мировой войне.

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