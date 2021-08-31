Украина и Чехия усилят сотрудничество над развитием сети индустриальных парков, - Чернышов

"Создание сети индустриальных парков определено как одно из приоритетных направлений регионального развития Украины. Они должны стать местом концентрации будущих инвестиций для нашего государства. Для этого создаются необходимые условия, среди которых, в частности, освобождение на 10 лет от налога на прибыль и возвращение к 50-70% инвестиций вкладчикам. В общем имеем амбициозную цель создать такой парк в каждой области Украины. Поэтому, со своей стороны, мы заинтересованы в обмене опытом и привлечении помощи со стороны Чехии для строительства и развития направления в нашей стране", - подчеркнул Алексей Чернышов.

В то же время Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула отметил, что Чехия является надежным партнером Украины.

"Чехия поддерживает Украину во всех важных вопросах для вашей страны, в том числе и в части реализации реформ. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии нашего сотрудничества и будем прилагать усилия на всех уровнях для того, чтобы стимулировать региональное развитие, в том числе и в направлении развития сети индустриальных парков в Украине", - подчеркнул Радек Матула.

Отметим, проект "Индустриальные парки" в этом году добавлен в программу президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". В 2021 году правительством запланированы инвестиции в развитие инфраструктуры еще четырех индустриальных парков в размере почти 80 млн грн.