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Україна вимагатиме від Росії понад мільярд гривень за порти в Криму

Новини » Політика     20.11.2019 - 12:21
Україна вимагатиме від Росії понад мільярд гривень за порти в Криму
Фото: порт "Крим" Керченської поромної переправи (wikimedia org Solundir)

АМПУ вимагатиме від Москви 1,24 млрд гривень компенсації

Адміністрація морських портів України (АМПУ) вимагатиме від Російської Федерації виплатити 1,24 млрд гривень компенсації збитків, які були завдані внаслідок окупації Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМПУ.

Як повідомляється, збитки внаслідок втрати державного майна, закріпленого за філіями АМПУ в Криму, та його незаконного привласнення окупаційною владою Криму були оцінені у понад 1,24 млрд гривень. У разі відмови АМПУ позиватиметься до міжнародного арбітражу.

"Цього разу ми використовуємо положення угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Перший крок - це направлення вимог щодо компенсації збитків безпосередньо до уряду РФ. Якщо протягом півроку ми не отримаємо відповіді, ця справа перейде на розгляд до міжнародного арбітражу", - зазначили в організації.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявляла, що у разі перемоги в Міжнародному суді ООН у справі "України проти Росії" Київ вимагатиме від Москви компенсацій за фінансування тероризму на Донбасі та расову дискримінацію в окупованому Криму.

Крім того, в українському МЗС повідомили, що Україна на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права може підняти питання про компенсацію за захоплення в Керченській протоці військових кораблів та моряків. Однак спочатку звільнені українські кораблі пройдуть ретельну експертизу.

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