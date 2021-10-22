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Украина будет в следующей волне расширения ЕС, - Кулеба

Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина будет в следующей волне расширения Европейского союза. Как и другие страны Ассоциированного Трио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Украины.

Сообщается, что Кулеба сегодня провел переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску. Стороны договорились синхронизировать действия в контексте подготовки к саммиту Восточного партнерства в декабре и воплощения амбициозного плана Ассоциированного Трио по вступлению в ЕС.

"Убежден, что страны Ассоциированного Трио будут в следующей волне расширения Европейского союза", - подчеркнул Кулеба.

Попеску поблагодарил его за активную роль Украины в Приднестровском урегулировании. Он также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Отметим, формат Ассоциированного Трио был создан Украиной, Молдовой и Грузией.

Напомним, до этого Кулеба говорил, что перспектива членства в ЕС для Украины усилит региональную стабильность.

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ЕвросоюзДмитрий Кулеба