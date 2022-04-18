Украина будет следить за попытками России обойти запрет на вход в порты ЕС, - Ермак

Порты всех стран ЕС закрыли доступ для российских кораблей. Украина будет следить, не применяет ли Россия определенные исключения, чтобы обойти санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Как отметил Ермак, директива ЕС касается всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также тех, которые изменили регистрацию рф после 24 февраля. В то же время есть определенные исключения - решение не будет распространяться на те корабли, что подали сигнал SOS (Mayday). Тогда они будут приниматься индивидуально.

"Мы будем отслеживать, как именно применяются такие исключения и не использует их в рф для обходных маневров против ограничений", - добавил он.