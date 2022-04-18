Україна буде стежити за спробами Росії обійти заборону на вхід до портів ЄС, - Єрмак

Порти всіх країн ЄС закрили доступ для російських кораблів. Україна буде стежити, чи не застосовує Росія певні вийнятки, щоб обійти санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.
Як зазначив Єрмак, директива ЄС стосується всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, а також тих, які змінили реєстрацію рф після 24 лютого. Водночас є певні вийнятки - рішення не буде поширюватися на ті кораблі, що подали сигнал SOS (Mayday). Тоді вони ухвалюватимуться індивідуально.
"Ми будемо відстежувати, як саме застосовуються такі вийнятки і чи не використовує їх рф для обхідних маневрів проти обмежень", - додав він.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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