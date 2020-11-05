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Украина будет развивать партнерство с США, кто бы не победил на выборах, - МИД

Автор: Марианна Присяжнюк

Несмотря на результаты выборов президента США, Украина продолжит развивать партнерство с этой страной. В Киеве уверены, что поддержка Вашингтона сохранится при любом президенте.

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Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем развивать стратегическое партнерство. Будут визиты, будут экономические контакты, будут амбициозные проекты. Ничто не изменит поддержку США территориальной целостности Украины и нашей борьбы с Российской Федерацией", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден уже получил наибольшее число голосов избирателей в истории американских выборов. В частности, его поддержали 69,76 млн избирателей. Однако избирательная система в США работает таким образом, что президента выбирают не граждане, а штаты.

По состоянию на утро 5 ноября Байдену для победы не хватает 6 голосов выборщиков. Эти голоса ему может обеспечить штат Невада, в котором он незначительно обходит действующего президента Дональда Трампа. Штаб Трампа уже заявил, что будет судиться с несколькими штатами.

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