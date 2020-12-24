Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет развивать отношения со странами Африки. Рассмотреть такую стратегию развития отношений поручил президент Владимир Зеленский.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга.

"Президент Украины поручил представить на его рассмотрение стратегию развития отношений со странами Африки", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял посла Израиля в Украине Джоэла Лиона. Во время встречи стороны договорились об очередном раунде политических консультаций.

Также сообщалось, что Украина будет и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ. Киев также надеется на укрепление отношений с Баку.