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Украина будет развивать отношения со странами Африки

Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет развивать отношения со странами Африки. Рассмотреть такую стратегию развития отношений поручил президент Владимир Зеленский.

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Об этом Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга.

"Президент Украины поручил представить на его рассмотрение стратегию развития отношений со странами Африки", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял посла Израиля в Украине Джоэла Лиона. Во время встречи стороны договорились об очередном раунде политических консультаций.

Также сообщалось, что Украина будет и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ. Киев также надеется на укрепление отношений с Баку.

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