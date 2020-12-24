Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде розвивати відносини із країнами Африки. Розглянути таку стратегію розвитку відносин доручив президент Володимир Зеленський.

Про це Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу.

"Президент України доручив подати на його розгляд стратегію розвитку відносин із країнами Африки", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона. Під час зустрічі сторони домовилися про черговий раунд політичних консультацій.

Також повідомлялось, що Україна буде і надалі підтримувати територіальну цілісність Азербайджану в рамках міжнародно визнаних кордонів. Київ також сподівається на зміцнення відносин з Баку.