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Україна буде розвивати відносини із країнами Африки

Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде розвивати відносини із країнами Африки. Розглянути таку стратегію розвитку відносин доручив президент Володимир Зеленський.

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Про це Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу.

"Президент України доручив подати на його розгляд стратегію розвитку відносин із країнами Африки", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона. Під час зустрічі сторони домовилися про черговий раунд політичних консультацій.

Також повідомлялось, що Україна буде і надалі підтримувати територіальну цілісність Азербайджану в рамках міжнародно визнаних кордонів. Київ також сподівається на зміцнення відносин з Баку.

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