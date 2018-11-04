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Україна буде рада турецьким миротворцям у складі місії ООН на Донбасі, - Порошенко

Новини » Політика    04.11.2018 - 01:48
Фото: Петро Порошенко та Реджеп Ердоган (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко та Реджеп Ердоган (president.gov.ua)

Ердоган запевнив у незмінності позиції Туреччини в підтримці суверенітету України

Україна цінує незмінну позицію Туреччини щодо підтримки її суверенітету та територіальної цілісності і буде рада участі турецьких миротворців у складі місії ООН на Донбасі. Про це президент Петро Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі, передає РБК-Україна з посиланням на АП.

"Я запропонував пану президенту активізувати наш діалог, у тому числі підтримки рішення щодо розміщення миротворців відповідно до мандату ООН. Ми довіряємо Туреччині і будемо щасливі бачити, якби Туреччина взяла участь у встановленні миру на Донбасі через свою миротворчу місію в складі ООН", - заявив Порошенко.

Реджеп Таїп Ердоган, у свою чергу, запевнив у незмінності позиції Туреччини щодо підтримки суверенітету України.

"Вірте, будь ласка, в нашу позицію, яка полягає у підтримці суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та політичної єдності України", - заявив турецький президент.

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконної анексії Криму Росією.

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