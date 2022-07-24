Украина будет призывать страны Африки отказаться от саммита с Россией
Украина намерена призывать страны Африки отказаться от саммита с Россией и сотрудничестве с ней в целом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "BBC News Украина".
Как заявил спецпредставитель Украины на Ближнем Востоке и в Африке Максим Субх, российская сторона хочет провести саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.
"Мы на постоянной основе призываем наших международных партнеров, в том числе в Африке воздержаться от участия в мероприятиях, проводимых государством-агрессором, поэтому саммит не станет исключением", - подчеркнул он.
Отметим, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров начал турне по странам Африки, чтобы убедить их поддерживать россиян. Ожидается открытие офиса пропагандистского канала RT в Южной Африке.
Также сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправится в турне по странам подсахарской Африки этой осенью.
Напомним, ранее в Африке из-за войны в Украине заговорили о собственном производстве зерна.
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