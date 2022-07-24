Украина будет призывать страны Африки отказаться от саммита с Россией

Украина намерена призывать страны Африки отказаться от саммита с Россией и сотрудничестве с ней в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "BBC News Украина" .

Как заявил спецпредставитель Украины на Ближнем Востоке и в Африке Максим Субх, российская сторона хочет провести саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

"Мы на постоянной основе призываем наших международных партнеров, в том числе в Африке воздержаться от участия в мероприятиях, проводимых государством-агрессором, поэтому саммит не станет исключением", - подчеркнул он.

Отметим, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров начал турне по странам Африки, чтобы убедить их поддерживать россиян. Ожидается открытие офиса пропагандистского канала RT в Южной Африке.

Также сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправится в турне по странам подсахарской Африки этой осенью.