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Украина будет призывать страны Африки отказаться от саммита с Россией

Новина українською →
Киев, Воскресенье 24 июля 2022 18:49
Украина будет призывать страны Африки отказаться от саммита с Россией Фото: спецпредставитель Украины на Ближнем Востоке и в Африке Максим Субх (facebook.com/maxim.subh)
Автор: Юлия Бойко

Украина намерена призывать страны Африки отказаться от саммита с Россией и сотрудничестве с ней в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "BBC News Украина".

Как заявил спецпредставитель Украины на Ближнем Востоке и в Африке Максим Субх, российская сторона хочет провести саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

"Мы на постоянной основе призываем наших международных партнеров, в том числе в Африке воздержаться от участия в мероприятиях, проводимых государством-агрессором, поэтому саммит не станет исключением", - подчеркнул он.

Отметим, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров начал турне по странам Африки, чтобы убедить их поддерживать россиян. Ожидается открытие офиса пропагандистского канала RT в Южной Африке.

Также сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправится в турне по странам подсахарской Африки этой осенью.

Напомним, ранее в Африке из-за войны в Украине заговорили о собственном производстве зерна.

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