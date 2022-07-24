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Україна закликатиме країни Африки відмовитися від саміту з Росією

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Київ, Неділя 24 липня 2022 18:49
Україна закликатиме країни Африки відмовитися від саміту з Росією Фото: спецпредставник України на Близькому Сході і в Африці Максим Субх (facebook.com/maxim.subh)
Автор: Юлія Бойко

Україна має намір закликати країни Африки відмовитися від саміту з Росією і співпраці з нею в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "BBC News Україна".

Як заявив спецпредставник України на Близькому Сході і в Африці Максим Субх, російська сторона хоче провести саміт "Росія-Африка" в Санкт-Петербурзі.

"Ми на постійній основі закликаємо наших міжнародних партнерів, в тому числі в Африці утриматися від участі в заходах, що проводяться державою-агресором, тому саміт не стане винятком", - підкреслив він.

Зазначимо, сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров почав турне країнами Африки, щоб переконати їх підтримувати росіян. Очікується відкриття офісу пропагандистського каналу RT в Південній Африці.

Також повідомляється, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відправиться в турне країнами підсахарської Африки цієї осені.

Нагадаємо, раніше в Африці через війну в Україні заговорили про власне виробництво зерна.

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