ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина будет привлекать руководство России к ответственности через МУС

Автор: РБК-Украина

Украина намерена привлечь высшее руководство России к ответственности за оккупацию Крыма и войну на Донбассе через Международный уголовный суд (МУС). Коллаборантов предлагается судить в украинских судах.

Об этом в интервью zn.ua заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, Украина в этом вопросе решила идти своим путем.

"Высшее политическое и военное руководство РФ, причастное к совершению военных преступлений, мы предлагаем привлекать к ответственности в Международном уголовном суде, а действия его приспешников и исполнителей расследуем в Украине в рамках национального законодательства", - отметил Мамедов.

Самые читаемые новости

Он также уточнил, что игнорирование Россией международного права не освобождает от ответственности за преступления против Украины. А имплементация международного гуманитарного права в украинское законодательство позволит привлечь виновных к ответственности, где бы они не скрывались.

Напомним, ранее Мамедов допустил, что переходное правосудие для Донбасса и Крыма может быть разным.

Ранее также стало известно, что Украина осудила около 30 несовершеннолетних, которые воевали за боевиков на Донбассе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаДонбассКрым