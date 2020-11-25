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Україна притягатиме керівництво Росії до відповідальності через МКС

Автор: РБК-Україна

Україна має намір притягти вище керівництво Росії до відповідальності за окупацію Криму і війну на Донбасі через Міжнародний кримінальний суд (МКС). Колаборантів пропонується судити в українських судах.

Про це в інтерв'ю zn.ua заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, Україна в цьому питанні вирішила йти своїм шляхом.

"Вище політичне і військове керівництво РФ, причетне до скоєння військових злочинів, ми пропонуємо залучати до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді, а дії його поплічників і виконавців розслідуємо в Україні в рамках національного законодавства", - зазначив Мамедов.

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Він також уточнив, що ігнорування Росією міжнародного права не звільняє від відповідальності за злочини проти України. А імплементація міжнародного гуманітарного права в українське законодавство дозволить залучити винних до відповідальності, де б вони не переховувалися.

Нагадаємо, раніше Мамедов допустив, що перехідне правосуддя для Донбасу та Криму може бути різним.

Раніше також стало відомо, що Україна засудила близько 30 неповнолітніх, які воювали за бойовиків на Донбасі.

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