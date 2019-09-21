Україна не братиме участь в найближчій сесії ПАРЄ

Фото: Богдан Яременко (facebook.com/mfauaorg)

Україна проведе консультації з приводу повернення довіри до ПАРЄ

Українська делегація не братиме участі в найближчому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомив керівник Комітету з питань зовнішньої політики Верховної ради Богдан Яременко на сторінці у Facebook.

За словами Яременка, замість того, щоб брати участь в сесії, українська делегація проведе ряд консультацій з делегаціями інших країн щодо відновлення довіри до ПАРЕ після повернення до її складу делегації Російської Федерації.

"Україна наразі утримається від відрядження своєї делегації на найближчу сесію ПАРЄ. Натомість зосередимось на підготовці нашої делегації та проведенні консультацій з іншими державами членами РЄ з метою вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ. Цей підхід підтримала переважна більшість фракцій українського парламенту", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий склад української делегації в ПАРЄ очолила народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько. Також був призначений перший заступник глави делегації, ним став представник "Батьківщини" Сергій Соболєв, а заступником - представник фракції "Голос" Рустем Умеров.

Додамо, новий склад української делегації в ПАРЄ був сформований на засіданні Верховної ради у вівторок, 17 вересня. До нього увійшли 12 депутатів. З колишнього складу делегації залишилися тільки Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), Сергій Соболєв ("Батьківщина") та Юлія Льовочкіна ("Опозиційна платформа - За життя").