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Украина не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО, - ОП

Фото: замглавы Офиса президента Игорь Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Украина пока не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО из-за позиции отдельных стран-участниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Офиса президента Игоря Жовквы для FT.

По его словам, на саммите НАТО в Мадриде должны принять новую стратегическую концепцию. Предыдущая редакция обязывает альянс развивать партнерство с Украиной. Официальный Киев признает, что краткосрочной перспективе вступление невозможно, но НАТО должно подтвердить партнерство.

"Члены НАТО отвергли наши устремления. Ничего другого в этом плане делать не будем", - отметил Жовква.

Кроме того, Украина хочет, чтобы любые упоминания о России как о партнере были исключены из стратегической концепции.

"Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите НАТО назовут Россию главной угрозу безопасности альянса.

До этого в мае тогдашняя временно поверенная в делах США Кристина Квин говорила, что Украина могла бы вступить в НАТО без Плана действий по членству.

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