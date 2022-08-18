UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День Независимости в условиях войны: будет ли выходной

Фото: День Независимости будет обычным рабочим днем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Поэтому День Независимости Украины, который приходится на среду, является обычным рабочим днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Статьей 73 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) установлено 9 праздничных дней (в частности, День Независимости 24 августа) и 4 нерабочих дня - религиозные праздники, в которые не проводится работа (7 января и 25 декабря - Рождество Христово, один день (воскресенье) - Пасха, один день (воскресенье) - Троица).

Однако статьей 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены иные правила, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ относительно определения праздничных и нерабочих дней.

До введения военного положения планировалось, что в 2022 году в Украине рабочими днями будут 249 из 365 календарных дней. Кроме того, предполагалось 116 дней, когда работа не проводится, среди которых 105 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Принятым в марте законом отменили перенос выходного дня на понедельник, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье. Кроме того, праздничные дни среди недели являются рабочими.

Напомним, в июле Рада внесла изменения в закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Новым законом предусмотрено, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере.

Читайте РБК-Украина в Google News
День независимости УкраиныВыходные в Украине