День Независимости в условиях войны: будет ли выходной

Статьей 73 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) установлено 9 праздничных дней (в частности, День Независимости 24 августа) и 4 нерабочих дня - религиозные праздники, в которые не проводится работа (7 января и 25 декабря - Рождество Христово, один день (воскресенье) - Пасха, один день (воскресенье) - Троица).

Однако статьей 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены иные правила, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ относительно определения праздничных и нерабочих дней.

До введения военного положения планировалось, что в 2022 году в Украине рабочими днями будут 249 из 365 календарных дней. Кроме того, предполагалось 116 дней, когда работа не проводится, среди которых 105 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Принятым в марте законом отменили перенос выходного дня на понедельник, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье. Кроме того, праздничные дни среди недели являются рабочими.