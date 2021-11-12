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Украина будет поставлять двигатели для турецких беспилотных истребителей, - Кулеба

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 14:18
Украина будет поставлять двигатели для турецких беспилотных истребителей, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украина подписала соглашение о поставке двигателей для производства турецкого беспилотного истребителя MIUS. А также для беспилотников Akıncı.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По его словам, на оборонной выставке в Стамбуле вчера подписали два важных контракта.

"Турецкая компания Baykar Makina и ведущее украинское государственное предприятие "Ивченко-Прогресс" подписали соглашение о поставке турбореактивных двигателей для проекта создания перспективного беспилотного истребителя MIUS", - отметил Кулеба.

Кроме того, "Мотор Cич" подписала контракт с этой же турецкой компанией на поставку двигателей для беспилотного летательного аппарата Akıncı.

"Эти договоренности свидетельствуют о высоком уровне доверия между украинскими и турецкими партнерами", - добавил министр.

Отметим, грузоподъемность Akıncı составляет 1 350 кг, включая 400 кг внутренней и 950 кг внешней нагрузки. Ожидается, что он станет первым высотным дальним БПЛА, который сможет запускать крылатые ракеты.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может наладить полномасштабное производство боевых беспилотников "Байрактар".

Как заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, те беспилотники, которые стоят на вооружении, готовы атаковать днем и ночью.

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Турция Дмитрий Кулеба
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