Украина будет поставлять двигатели для турецких беспилотных истребителей, - Кулеба

Украина подписала соглашение о поставке двигателей для производства турецкого беспилотного истребителя MIUS. А также для беспилотников Akıncı.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По его словам, на оборонной выставке в Стамбуле вчера подписали два важных контракта.

"Турецкая компания Baykar Makina и ведущее украинское государственное предприятие "Ивченко-Прогресс" подписали соглашение о поставке турбореактивных двигателей для проекта создания перспективного беспилотного истребителя MIUS", - отметил Кулеба.

Кроме того, "Мотор Cич" подписала контракт с этой же турецкой компанией на поставку двигателей для беспилотного летательного аппарата Akıncı.

"Эти договоренности свидетельствуют о высоком уровне доверия между украинскими и турецкими партнерами", - добавил министр.

Отметим, грузоподъемность Akıncı составляет 1 350 кг, включая 400 кг внутренней и 950 кг внешней нагрузки. Ожидается, что он станет первым высотным дальним БПЛА, который сможет запускать крылатые ракеты.