Україна постачатиме двигуни для турецьких безпілотних винищувачів, - Кулеба

Україна підписала угоду про постачання двигунів для виробництва турецького безпілотного винищувача Myus. А також для безпілотників Akıncı.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За його словами, на оборонній виставці в Стамбулі вчора підписали два важливих контракти.

"Турецька компанія Baykar Makina і провідне українське державне підприємство "Івченко-Прогрес" підписали угоду про постачання турбореактивних двигунів для проекту створення перспективного безпілотного винищувача Myus", - зазначив Кулеба.

Крім того, "Мотор Січ" підписала контракт з цією ж турецькою компанією на поставку двигунів для безпілотного літального апарату Akıncı.

"Ці домовленості свідчать про високий рівень довіри між українськими та турецькими партнерами", - додав міністр.

Зазначимо, вантажопідйомність Akıncı становить 1 350 кг, включаючи 400 кг внутрішнього та 950 кг зовнішнього навантаження. Очікується, що він стане першим висотним далеким БПЛА, який зможе запускати крилаті ракети.