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Україна постачатиме двигуни для турецьких безпілотних винищувачів, - Кулеба

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 14:18
Україна постачатиме двигуни для турецьких безпілотних винищувачів, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Україна підписала угоду про постачання двигунів для виробництва турецького безпілотного винищувача Myus. А також для безпілотників Akıncı.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За його словами, на оборонній виставці в Стамбулі вчора підписали два важливих контракти.

"Турецька компанія Baykar Makina і провідне українське державне підприємство "Івченко-Прогрес" підписали угоду про постачання турбореактивних двигунів для проекту створення перспективного безпілотного винищувача Myus", - зазначив Кулеба.

Крім того, "Мотор Січ" підписала контракт з цією ж турецькою компанією на поставку двигунів для безпілотного літального апарату Akıncı.

"Ці домовленості свідчать про високий рівень довіри між українськими та турецькими партнерами", - додав міністр.

Зазначимо, вантажопідйомність Akıncı становить 1 350 кг, включаючи 400 кг внутрішнього та 950 кг зовнішнього навантаження. Очікується, що він стане першим висотним далеким БПЛА, який зможе запускати крилаті ракети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може налагодити повномасштабне виробництво бойових безпілотників "Байрактар".

Як заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, ті безпілотники, які стоять на озброєнні, готові атакувати вдень і вночі.

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