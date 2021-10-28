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Ударные беспилотники Bayraktar готовы атаковать днем и ночью, - Наев

Новина українською →
Киев, Четверг 28 октября 2021 18:19
Ударные беспилотники Bayraktar готовы атаковать днем и ночью, - Наев Фото: генерал Сергей Наев (facebook_com)
Автор: Александр Мороз

Ударные беспилотники Bayraktar, которые стоят на вооружении украинской армии, готовы применяться днем и ночью. Они уже полгода находятся на боевом дежурстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева для BBC News Украина.

"Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России. Проводили разведку и тренировки", - отметил он.

По его словам, беспилотники уже показали свою эффективность для разведки, передавая ценные сведения о противнике. И патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины.

Отметим, на сегодня Украина закупила у Турции 12 комплексов Bayraktar.

"Когда Украина закупила эти комплексы, то состоялась и соответствующая подготовка персонала для них. Сейчас все экипажи Bayraktar готовы к разведке днем ​​и ночью, а также боевому применению - также днем ​​и ночью", - добавил Наев.

Напомним, на этой неделе украинская армия впервые применила Bayraktar в боевых целях, уничтожив артиллерийское орудие боевиков на Донбассе.

Из международных партнеров применение боевого дрона уже осудила Германия.

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