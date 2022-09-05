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Украина не будет останавливать Запорожскую АЭС: Зеленский назвал причину

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина не будет рассматривать вопрос о контролируемой остановке Запорожской АЭС для предотвращения любых утечек радиации. Станция обеспечивает электроэнергией две области Украины, что особенно актуально с приближением зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского ABC news.

"Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не согласны с этими заявлениями", - сказал Зеленский.

При этом он отметил, что российские войска захватили крупнейшую в Европе атомную станцию из шести блоков. "Это означает шесть Чернобылей, это означает самую большую опасность в Европе, это ядерное оружие", - добавил он.

"Военных не должно быть. На территории не должно быть военной техники. И не должно быть рабочих атомной станции, которые... окружены людьми с огнестрельным оружием", - заявил Зеленский.

Напомним, что Украина предлагает отправить на Запорожскую АЭС миссию ЕС и ООН. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это могло бы помочь в демилитаризации станции.

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Запорожская АЭС