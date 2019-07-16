Украина не будет назначать посла в России

Украина пока не будет назначать своего посла в России. Об этом заявил во вторник на брифинге замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина

По словам Пристайко, украинским посольством в России продолжит руководить временно поверенный в делах Украины в РФ. Он отметил, что Россия также не назначает своего посла в Украине.

"Посольство остается в том же состоянии, в котором оно есть. Им руководит временно поверенный в делах Украины в РФ. Такой же самый уровень и в Украине, то есть посольством России в Украине руководит временно поверенный по делам РФ в Украине", - пояснил он.

Пристайко напомнил, что Зеленский уже принял решение о замене послов в 12 странах, часть из которых значительно превысили сроки нахождения на этой должности.

Напомним, в понедельник, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Глава государства принял решение о замене украинских послов в 12 странах, в том числе, и посла Украины в США. Соответствующий указ президента опубликуют в ближайщее время.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США направили в Украину временно поверенного Уильяма Тейлора. Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год.