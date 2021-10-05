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Україна наполягатиме на збереженні транзиту газа мінімум на 15 років, - Шмигаль

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 11:33
Україна наполягатиме на збереженні транзиту газа мінімум на 15 років, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Після припинення чинного контракту на транзит газу з Росії українська сторона наполягатиме на збереженні транзиту мінімум на 15 років. Цьому можуть посприяти санкції проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для lb.ua.

За його словами, варіант із зупинкою транзиту після запуску "Північного потоку-2" не розглядається, оскільки він частково знаходиться під санкціями.

"Ми все ще сподіваємося, що наші партнери, зокрема США продовжать санкції. Ми переконані, що з нами рахуються, коли ведуть розмову про запуск і сертифікацію "Потоку". Звичайно, ми будемо наполягати на збереженні мінімум на 15 років рівня транзиту, який існує сьогодні", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація готова обійтися без транзиту газу до Європи українською територією, але поки про це мови не йде.

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко допускає, що після запуску "Північного потоку-2" транзит по Україні може припинитися.

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Денис Шмигаль Транзит газу
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