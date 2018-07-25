Украина будет импортировать хлор из Румынии и Узбекистана, - Зубко

Зубко подчеркнул, что ситуация с хлором была очень угрожающей для всей страны

Украина будет закупать хлор для водоканалов в Румынии и Узбекистане. Об этом во время селекторного совещания в среду, 25 июля, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

Зубко подчеркнул, что ситуация с хлором была очень угрожающей для всей страны. Она поставила в критическое состояние большое количество украинцев, которые потребляют воду из центрального водоснабжения.

Министр напомнил, что 10 мая "ДнепрАзот" остановил свою работу для проведения планового ремонта, а предприятия водоснабжения были вынуждены перейти на поставки хлора из собственных резервов.

"На грани остановки оказались предприятия в Харькове, Кропивницком, Николаеве... Еще 5 предприятий заявили об очень маленьких запасах хлора. Как только мы получили сообщение, мы практически смогли забрать две цистерны с "ДнепрАзота" и отправить в Харьков и Киев. Затем мы приступили к импортным поставкам из Румынии... и сейчас Киев начинает потреблять из Узбекистана. На сегодняшний день румынский хлор потребляет несколько водоканалов. Мы ожидаем также поставок из Узбекистана", - сообщил он.

Зубко подчеркнул, что для решения ситуации вмешивался президент Украины Петр Порошенко, который давал поручение посольствам по отработке возможных поставщиков хлора из других стран.

"Я думаю, что завтра на Кабмине мы будем отдельно принимать решение по поручению премьер-министра с точки зрения обеспечения резервом на уровне госрезерва хлором", - добавил он.

Напомним, сегодня, 25 июля, правительство Венгрии передало Закарпатью как гуманитарную помощь партию жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды, которая централизованно подается населению.