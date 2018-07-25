Україна імпортуватиме хлор з Румунії та Узбекистану, - Зубко

Зубко наголосив, що ситуація з хлором була дуже загрозливою для всієї країни

Україна буде закупати хлор для водоканалів в Румунії та Узбекистані. Про це під час селекторної наради у середу, 25 липня, повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зубко наголосив, що ситуація з хлором була дуже загрозливою для всієї країни. Вона поставила у критичний стан велику кількість українців, які споживають воду з центрального водопостачання.

Міністр нагадав, що 10 травня "ДніпроАзот" зупинив свою роботу для проведення планового ремонту, а підприємства водопостачання були змушені перейти на постачання хлору з власних резервів.

"На межі зупинки опинились підприємства у Харкові, Кропивницькому, Миколаєві... Ще 5 підприємств заявили про дуже маленькі запаси хлору. Як тільки ми отримали повідомлення, ми практично змогли забрати дві цистерни з "ДніпроАзоту" і відправити до Харкова та Київа. Потім ми приступили до імпортних поставок: з Румунії... і зараз Київ починає споживати з Узбекистану. На сьогоднішній день румунський хлор споживає декілька водоканалів. Ми очікуємо також поставок з Узбекистану", - повідомив він.

Зубко наголосив, що для вирішення ситуації втручався президент України Петро Порошенко, який надавав доручення до посольств щодо відпрацювання можливих постачальників хлору з інших країн.

"Я думаю, що завтра на уряді ми будемо окремо приймати рішення по дорученню прем’єр-міністра з точки зору забезпечення резервом на рівні держрезерву хлором", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, уряд Угорщини передав Закарпаттю як гуманітарну допомогу партію рідкого хлору для знезараження питної води, яка централізовано подається населенню.