Украина и Британия согласовали позиции перед заседанием Совета НАТО, - Резников

Министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес провели 15 февраля телефонный разговор. Главы ведомств согласовали позиции перед заседанием Совета НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Резникова.

По его словам, разговор с главой Минобороны Великобритания был очень познавательным. В ходе беседы стороны обсудили итоги визита Уоллеса в Москву. Кроме того, Резников рассказал о своем телефонном звонке министру обороны Беларуси Виктору Хренину.

"Наши позиции были согласованы перед заседанием Североатлантического Совета 17 февраля", - подчеркнул Резников.