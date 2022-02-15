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Украина и Британия согласовали позиции перед заседанием Совета НАТО, - Резников

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес провели 15 февраля телефонный разговор. Главы ведомств согласовали позиции перед заседанием Совета НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Резникова.

По его словам, разговор с главой Минобороны Великобритания был очень познавательным. В ходе беседы стороны обсудили итоги визита Уоллеса в Москву. Кроме того, Резников рассказал о своем телефонном звонке министру обороны Беларуси Виктору Хренину.

"Наши позиции были согласованы перед заседанием Североатлантического Совета 17 февраля", - подчеркнул Резников.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москву не устраивает отсрочка вступления Украины в НАТО. Он добавил, что этот вопрос нужно решить сейчас и мирными средствами.

Отметим, ранее Путин назвал "очень опасным" расширение НАТО на восток за счет республик бывшего СССР, включая Украину.

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НАТОВеликобританияАлексей Резников