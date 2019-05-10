Украина и Британия провели учения в Черном море

Украинский ракетный катер "Прилуки" совместно с британским разведывательным кораблем Echo (H87) провел совместные учения типа PASSEX в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение пресс-службы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

В частности, в ходе учений были выполнены задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне и проведены тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.

Фото: учения

Указано, что для учений задействовали морской многоцелевой вертолет М-14, который выполнил задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок.

Напомним, страны НАТО и Украина с 5 по 13 апреля проводили совместные учения в Черном море "Морской щит 19".

Как писало РБК-Украина позже, более 10 кораблей Черноморского флота России вышли из баз в аннексированном Севастополе и Новороссийске для проведения учений в Черном море на фоне совместных учений НАТО "Морской щит - 2019".

Добавим также, в конце апреля турецкие и американские военные корабли провели совместные учения в Черном море.