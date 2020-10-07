ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина и Британия договорились о сотрудничестве в оборонной отрасли

Лондон, Среда 07 октября 2020 20:45
Украина и Британия договорились о сотрудничестве в оборонной отрасли
Фото: Андрей Таран (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

В рамках рабочего визита в Лондон министр обороны Украины Андрей Таран и госсекретарь по вопросам обороны Британии Бен Уоллес подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли. Меморандум предусматривает финансирование Украины на почти 1,4 млрд евро.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В пресс-службе президента пояснили, что подписанный меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах должен повысить эффективность и ускорить реализацию проектов в оборонной отрасли.

Подписание меморандума состоялось в присутствии президента Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина, выделенные Британией средства пойдут на развитие украинского флота.

Кроме того, ожидалось, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Британии будет объявлено о выделении гуманитарной помощи Украине на 5,5 млн евро.

Добавим, Украина и Великобритания договорились о разработке плана противодействия гибридной войне, которую ведет Российская Федерация. Договоренностей достигли во время встречи главы МВД Украины и советника премьера Британии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийВеликобританияоборонамеморандумфлотАндрей Таран
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь