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Україна та Британія домовилися про співпрацю в оборонній галузі

Лондон, Середа 07 жовтня 2020 20:45
Україна та Британія домовилися про співпрацю в оборонній галузі
Фото: Андрій Таран (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

В рамках робочого візиту в Лондон міністр оборони України Андрій Таран та держсекретар з питань оборони Британії Бен Уоллес підписали меморандум про співпрацю в оборонній галузі. Меморандум передбачає фінансування України на майже 1,4 млрд євро.

Про це повідомляє Офіс президента України.

У прес-службі президента пояснили, шо підписаний меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах має підвищити ефективність та прискорити реалізацію проектів у оборонній галузі.

Підписання меморандуму відбулося за присутності президента Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна, виділені Британією кошти підуть на розвиток українського флоту.

Крім того, очікувалося, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Британії буде оголошено про виділення гуманітарної допомоги Україні на 5,5 млн євро.

Додамо, Україна та Британія домовилися про розробку плану протидії гібридній війні, яку веде Російська Федерація. Домовленостей досягли під час зустрічі глави МВС України та радника прем'єра Британії.

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