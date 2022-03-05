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Украина бойкотирует мировые компании, которые не ушли с рынка РФ

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Киев, Суббота 05 марта 2022 03:37
Украина бойкотирует мировые компании, которые не ушли с рынка РФ Фото: Украина объявила бойкот крупнейшим мировым компаниям (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Украинские супермаркеты начинаю бойкотировать мировые компании, которые не ушли с рынка РФ. Их продукцию уже начали убирать с полок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Пять компаний с крупнейшим оборотом в мире продолжают работать на российских рынках. Это компании: Nestlé; P&G; Unilever; Coca-Cola; Danone

"Украинский рынок расценивает это как пренебрежение. Гипермаркеты Fozzy Group (в которые, в частности, входят Сильпо и Фора), а также VARUS и NOVUS бойкотируют Coca-Cola после отказа компании выйти с рынка РФ. В указанных торговых сетях начали массово убирать с полок своих магазинов ассортимент под этим брендом", - говорится в заявлении.

Напомним, что уже около 70 брендов заявили о своем уходе с российского рынка.

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