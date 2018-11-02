Украина и Босния договорились о расширении сотрудничества в сфере торговли

Фото: Вадим Черныш (nato.int)

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в торговой сфере с целью наращивания объемов взаимной торговли

Украина и Босния и Герцеговина подготовили текст нового соглашения об увеличении объемов взаимной торговли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Урядовий портал".

Отметим, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что новое соглашение в сфере туризма положительно повлияет как на экономику Украины, так и на экономику Боснии и Герцеговины.

"Хочу отметить, что мы вместе с боснийско-герцеговинскими партнерами уже подготовили текст отдельного соглашения о сотрудничестве в сфере туризма и ожидаем подписать его в ближайшее время", - сказал Черныш по итогам встречи с представителями боснийского правительства.

Также он заявил, что стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в торговой сфере с целью наращивания объемов взаимной торговли.

Ранее сообщалось, что Украина продвигается в направлении достижения 17 целей, которые Европейский союз предложил для стран Восточного партнерства. Об этом говорится в исследовании "Продвижение Украины в выполнении двадцати достижений Восточного партнерства до 2020 года".

Как отмечается в документе, Украина активно продвигается в сферах борьбы с коррупцией, реформ государственного управления, безопасности, развития малого и среднего бизнеса, внедрение зоны свободной торговли с Евросоюзом, защиты доверия, визовой либерализации.