Україна та Боснія домовилися про розширення співпраці у сфері торгівлі

Фото: Вадим Черниш (nato.int)

Сторони домовилися про подальшу співпрацю у торговельній сфері з метою нарощування обсягів взаємної торгівлі

Україна та Боснія і Герцеговина підготували текст нової угоди про збільшення обсягів взаємної торгівлі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".

Зазначимо, міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявив, що нова угода у сфері туризму позитивно вплине на економіку України, так і на економіку Боснії і Герцеговини.

"Хочу відзначити, що ми разом з боснійсько-герцеговинскими партнерами вже підготували текст окремої угоди про співпрацю у сфері туризму і очікуємо підписати його найближчим часом", - сказав Черниш за підсумками зустрічі з представниками боснійського уряду.

Також він заявив, що сторони домовилися про подальшу співпрацю у торговельній сфері з метою нарощування обсягів взаємної торгівлі.

Раніше повідомлялося, що Україна просувається в напрямку досягнення 17 цілей, які Європейський союз запропонував для країн Східного партнерства. Про це йдеться у дослідженні "Просування України у виконанні двадцяти досягнень Східного партнерства до 2020 року".

Як наголошується в документі, Україна активно просувається в сферах боротьби з корупцією, реформ державного управління, безпеки, розвитку малого та середнього бізнесу, впровадження зони вільної торгівлі з Євросоюзом, захисту довіри, візової лібералізації.