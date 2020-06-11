Украина больше не будет вносить изменения в закон об образовании, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина выполнила условия Венецианской комиссии, поэтому не считает, что нужны дополнительные компромисы с Венгрией

В закон "Об образовании" больше не будут вноситься дополнительные изменения по требованию Венгрии для разрешения конфликта относительно языка обучения на Закарпатье. В Министерстве иностранных дел этот вопрос назвали "красной линией".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

По его словам, в 2017-м году между Украиной и Венгрией возник конфликт после принятия закона "Об образовании", который требует организовать обучение на украинском языке во всех школах на территории государства. Преподавание на языке коренных народов допускается в младших классах с постепенным вытеснением его из пятого класса и до завершения обучения.

"Я абсолютно убежден, что в наших силах урегулировать эту проблему... Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендаций Венецианской комиссии, высказанные к закону об образовании. Мы эти рекомендации выполнили", - подчеркнул Кулеба.

Министр привел пример, что Венецианская комиссия попросила продлить переходный период для перехода на новую систему обучения.

"Это красная линия. Я хочу сейчас четко озвучить для всех, кто переживает о судьбе закона об образовании. Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закону "Об образовании", кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией", - сказал Кулеба.

Напоследок министр добавил: "Венгрия никогда ни на официальных, ни на неофициальных переговорах не отрицала, что украинцы венгерского происхождения должны владеть украинским языком. Это фундаментально".

Отметим, что после принятия образовательного закона Венгрия обвинила украинскую власть в нарушении прав национальных меньшинств, в частности - венгров Закарпатья. Как следствие - Венгрия заявила, что будет блокировать заседание Совета Украина-НАТО.

Напомним, ранее глава МИД Николай Кулеба опроверг заявления о том, что создание Береговского района в рамках реформы децентрализации якобы связано с переговорами между Украиной и Венгрией для решения конфликта.

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Автор: Анастасия Светлевская